Англия

Лондонський клуб із англійської Прем'єр-ліги офіційно змінив власника.

Консорціум американського бізнесмена Тодда Боелі став новим власником лондонського Челсі. Про це повідомляє прес-служба "синіх".

Нагадаємо, минулого тижня англійська Прем'єр-ліга та уряд Великобританії дали свою згоду на продаж клубу новому власнику з рук російського олігарха Романа Абрамовича, на якого було накладено санкції через напад Росії на територію України.

"Консорціум на чолі з Тоддом Боелі, головою та головним виконавчим директором Eldridge, та Clearlake Capital Group, LP (разом зі своїми афілійованими особами, Clearlake) сьогодні оголосив про завершення передачі прав власності на футбольний клуб Челсі.

До консорціуму також входять Хансйорг Віс, засновник Wyss Foundation, і Марк Уолтер, співзасновник та генеральний директор Guggenheim Capital. Уолтер і Боелі є власниками Лос-Анджелес Доджерс, Лос-Анджелес Лейкерс і Лос-Анджелес Спаркс. Угода отримала всі необхідні дозволи від уряду Сполученого Королівства, Прем'єр-ліги та інших органів", — йдеться у заяві Челсі.

"Для нас велика честь стати новими власниками футбольного клубу Челсі. Наше бачення як власників зрозуміло: ми хочемо, щоб уболівальники пишалися нами. Поряд із нашим прагненням розвивати молодіжний склад та залучати найкращі таланти, наш план дій полягає у тому, щоб інвестувати у клуб у довгостроковій перспективі та розвивати видатну історію успіху Челсі. Я особисто хочу подякувати міністрам та офіційним особам у британському уряді та Прем'єр-лізі за всю їхню роботу з реалізації цього", — сказав Боелі.

За підсумками минулого сезону Челсі фінішував на третьому місці у чемпіонаті Англії.