У послугах 31-річного футболіста зацікавлена низка клубів.
НГОЛО КАНТЕ, GETTY IMAGES
30 травня 2022, 23:57
Майбутнє Нголо Канте у Челсі невизначене, повідомляє L'Équipe.
За інформацією джерела, протягом кількох місяців із представниками француза велися переговори про новий контракт, але жодної конкретики не було.
Діюча угода Канте з Челсі завершується 30 червня 2023 року.
Канте щасливий у Челсі, але поки що нічого не вирішено, а інтерес до нього виявляють ряд клубів. З чуток, серед них ПСЖ та Манчестер Юнайтед.
У поточному сезоні Канте провів 42 матчі у всіх турнірах: на його рахунку 2 голи та 5 асистів.