Англия

У послугах 31-річного футболіста зацікавлена ​​низка клубів.

Майбутнє Нголо Канте у Челсі невизначене, повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, протягом кількох місяців із представниками француза велися переговори про новий контракт, але жодної конкретики не було.

Діюча угода Канте з Челсі завершується 30 червня 2023 року.

Канте щасливий у Челсі, але поки що нічого не вирішено, а інтерес до нього виявляють ряд клубів. З чуток, серед них ПСЖ та Манчестер Юнайтед.

У поточному сезоні Канте провів 42 матчі у всіх турнірах: на його рахунку 2 голи та 5 асистів.