Англия

"Городяни" зацікавлені у правому захиснику Челсі.

Манчестер Сіті має інтерес до Ріса Джеймса, повідомляє Сity Xtra.

За даними джерела, на даний момент жодної конкретики немає, крім того, один із пріоритетів Челсі після зміни власника – продовження угоди зі своїм футболістом.

Чинний контракт Джеймса з Челсі розрахований ще на три роки.

На позиції правого захисника у Манчестер Сіті можуть зіграти Кайл Уокер та Жоау Канселу.

У поточному сезоні Джеймс провів 25 матчів в АПЛ: на його рахунку 5 голів та 9 результативних передач.