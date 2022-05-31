"Городяни" зацікавлені у правому захиснику Челсі.
Ріс Джеймс, Getty Images
31 травня 2022, 00:23
Манчестер Сіті має інтерес до Ріса Джеймса, повідомляє Сity Xtra.
За даними джерела, на даний момент жодної конкретики немає, крім того, один із пріоритетів Челсі після зміни власника – продовження угоди зі своїм футболістом.
Чинний контракт Джеймса з Челсі розрахований ще на три роки.
На позиції правого захисника у Манчестер Сіті можуть зіграти Кайл Уокер та Жоау Канселу.
У поточному сезоні Джеймс провів 25 матчів в АПЛ: на його рахунку 5 голів та 9 результативних передач.