Манчестер Сіті має інтерес до Ріса Джеймса, повідомляє Сity Xtra.

За даними джерела, на даний момент жодної конкретики немає, крім того, один із пріоритетів Челсі після зміни власника – продовження угоди зі своїм футболістом.

Чинний контракт Джеймса з Челсі розрахований ще на три роки.

На позиції правого захисника у Манчестер Сіті можуть зіграти Кайл Уокер та Жоау Канселу.

У поточному сезоні Джеймс провів 25 матчів в АПЛ: на його рахунку 5 голів та 9 результативних передач.