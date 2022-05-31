Англия

Жозе Моуріньо не розраховує на англійця наступного сезону.

Універсал лондонського Арсеналу Ейнслі Мейтленд-Найлз, який другу половину минулого сезону виступав на правах оренди за Рому, влітку повернеться до свого нинішнього клубу. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо, який посилається на слова головного тренера римлян Жозе Моуріньо.

Стверджується, що римський клуб не вестиме переговорів з керівництвом "канонірів" щодо підписання 24-річного англійця на постійній основі.

Таким чином, Мейтленд-Найлз повернеться до Арсеналу, після чого визначиться зі своїм подальшим майбутнім.

У сезоні-2021/22 англієць провів за Рому провів 12 неповних матчів, у яких він не зумів відзначитися результативними діями, але при цьому виграв Лігу конференцій.