Англия

До вашої уваги відео найкращих моментів фіналу плей-офф Чемпіоншипу за вихід до АПЛ.

У неділю, 29 травня, Ноттінгем Форест обіграв Гаддерсфілд Таун у фіналі плей-офф Чемпіоншипу та вийшов до англійської Прем'єр-ліги.

Мінімальну перемогу номінальні гості здобули завдяки автоголу Колвілла наприкінці першого тайму — банальний простріл завершився зрізкою у виконанні захисника, права якого належать Челсі.

"Лісники" повернулись до елітного дивізіону Англії через 23 роки відсутності. Останній раз Ноттінгем грав у АПЛ ще в минулому сторіччі, залишивши Прем'єр-лігу у 1999 році.

Огляд матчу:

Гаддерсфілд Таун — Ноттінгем Форест 0:1

Гол: Колвілл, 43 (авт.)

Попередження: Зікернагель, Тоффоло.