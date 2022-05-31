Англия

"Молотобійці" розглядають француза як основного голкіпера в майбутньому.

Голкіпер Парі Сен-Жермен Альфонс Ареола, який минулого сезону провів на правах оренди у Вест Гемі, може перебратися до Лондона на постійній основі.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, "молотобійці" готові активувати клаусулу 29-річного француза та виплатити паризькому гранду 9 мільйонів євро.

У майбутньому Вест Гем розглядає Ареола як основного голкіпера, тому цього тижня між керівництвом лондонського клубу та агентами гравця відбудеться зустріч, на якій вони обговорять повноцінний трансфер.

У сезоні-2021/22 Ареола провів 18 матчів у всіх турнірах, переважно граючи у Лізі Європи, в яких він пропустив 15 м'ячів та 8 поєдинків зіграв "на нуль".

Основним голкіпером Вест Гема вже багато років є поляк Лукаш Фабіанські, якому у квітні виповнилося 37 років.