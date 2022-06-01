Англия

Новачок Тоттенгема поділився враженнями від трансферу до АПЛ.

Лондонський Тоттенгем напередодні відзначив останній день весни 2022 року першим підписанням у рамках цьогорічної літньої трансферної кампанії.

До складу команди Антоніо Конте на правах вільного агента перейшов уже колишній півзахисник міланського Інтера Іван Перішич.

33-річний хорватський виконавець таким чином возз’єднався в співпраці з італійським керманичем, що, роблячи висновки з його першого інтерв’ю в новому клубі, і стало вирішальним фактором для здійснення трансферу.

"Для мене велика честь працювати з таким тренером. Я мав дуже гарний досвід виступів у Інтері, бо ми виграли чемпіонат уперше за 10 чи 11 років для цього клубу Тоді це був дійсно ідеальний рік.

Я дуже радий бачити Антоніо Конте знову. Думаю, ми створимо щось особливе й тут, у Англії. Конте живе футболом, щохвилини, щогодини, щодня. Навіть коли спить, він думає про футбол! Він дуже пристрасний та завжди хоче перемагати. Мені подобається його характер, і я знаю, що ми матимемо тут чудову роботу.

Як я вже сказав, мені не терпиться почати тренуватися, а потім і зіграти на цьому приголомшливому стадіоні", — заявив хорватський виконавець.

У поточному сезоні Перішич зіграв за Інтер 49 матчів, забивши 10 голів та віддавши дев’ять гольових передач.