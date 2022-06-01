Англия

Клуб готовий допомогти постраждалим учасникам подій перед початком матчу.

Ліверпуль прийняв рішення запропонувати психологічну допомогу своїм вболівальникам після програнного фіналу Ліги чемпіонів Реалу.

Справа в тому, що багата кількість людей постраждала після зіткнень із французькою поліцією, що намагалась не пустити англійців на стадіон за допомогою сльозогінного газу.

"Червоні" оголосили на своєму сайті про співпрацю із низкою компаній, що спеціалізуються на психологічній та психічній підтримці та закликав фанатів звернутись, якщо вони цього потребують після фінального поєдинку.

Раніше стала відома кількість людей, що намагалась потрапити на стадіон за фальшивими квитками.