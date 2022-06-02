Англия

Досвідчені виконавці не бажають продовжувати контракт.

За підсумками поточного сезону англійський Бернлі посів 18 місце в турнірній таблиці Прем’єр-ліги, через що наступний футбольний рік буде змушений розпочати в другому за силою дивізіоні країни.

Фінансові можливості команд-учасниць Чемпіоншипу з очевидних причин є меншими, на відміну від клубів "елітного" дивізіону, тому "бордові" під час поточної трансферної кампанії будуть намагатися оптимізувати власну обойму.

Стосується це, передусім, виконавців, угоди яких спливали після завершення клубного сезону.

Ідеться про пару центральних захисників у особі Бена Мі, який грає в Бернлі з моменту переходу з Манчестер Сіті в січні 2012 року, та Джеймса Тарковські, що перейшов із Брентфорду в 2016 році.

Як повідомляє британська преса, виконавці вже попрощалися з партнерами по команді.

Зауважимо, що Мі відіграв за Бернлі 376 матчів, забивши 12 голів та віддавши 12 гольових передач, а Тарковські за 219 зустрічей відзначився сімома голами та п’ятьма гольовими передачами.