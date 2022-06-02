Англия

Форвард Арсеналу найближчим часом підпише контракт із "ткачами".

Нападник лондонського Арсеналу Александр Ляказетт залише свій клуб цього літа на правах вільного агента.

Француз близький до повернення у Ліон, повідомляє Фабріціо Романо із посиланням на Lequipe.

Очікується, що контракт буде підписаний наступної неділі. Інформацію про повернення частково підтвердив президент Ліону Ола, заявивши, що клуб зробить все заради повернення Ляказетта.

Цього сезону 30-річний футболіст провів за Арсенал 31 матч у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити 6 голів і віддати 8 результативних передач.

Раніше форвард увійшов до числа претендентів на звання автора найкращого голу сезону в АПЛ.