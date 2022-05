Англійська Прем'єр-Ліга розпочала голосування на звання автору найкращого голу сезону-2021/22.

До списку номінантів увійшли десять футболістів, серед яких Александр Ляказетт, Мігель Альмірон, Данні Інгз, Мохамед Салах, Родрі, Сон Хин Мін, Маттео Ковачіч, Уілфрід Заа, Андрос Таусенд та Криштіану Роналду.

It's that time...



Who gets your vote for @budfootball's Goal of the Season?#PLAwards | https://t.co/thnwoNm9bS pic.twitter.com/EZePsl4JVd