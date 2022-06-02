Хавбек Манчестер Сіті висловився на адресу свого майбутнього партнера по команді.
кевін де брюйне, getty images
02 червня 2022, 20:56
Півзахісник Манчестер Сіті та збірної Бельгії Кевін Де Брюйне прокоментував майбутню співпрацю із новачком команди Ерлінгом Голандом.
Футболіст виразив радість через те, що в команді з'явиться нападник "тараного" типа.
"Голанд — це топ-форвард. Його трансфер допоможить команді вийти на новий рівень. Нам дуже не вистачало саме такого нападника, який здатен забивати по 20-30 м'ячів за сезон", — наводить слова Де Брюйне Крістоф Тер'є.
У минулому сезоні Голанд забив 28 голів у 29 матчах за Борусію Дортмунд. Також на його рахунку сім результативних передач.
Раніше повідомлялось, що норвезький футболіст преподніс коштовні подарунки працівникам Боруссії Д.