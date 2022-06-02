Англия

Хавбек Манчестер Сіті висловився на адресу свого майбутнього партнера по команді.

Півзахісник Манчестер Сіті та збірної Бельгії Кевін Де Брюйне прокоментував майбутню співпрацю із новачком команди Ерлінгом Голандом.

Футболіст виразив радість через те, що в команді з'явиться нападник "тараного" типа.

"Голанд — це топ-форвард. Його трансфер допоможить команді вийти на новий рівень. Нам дуже не вистачало саме такого нападника, який здатен забивати по 20-30 м'ячів за сезон", — наводить слова Де Брюйне Крістоф Тер'є.

У минулому сезоні Голанд забив 28 голів у 29 матчах за Борусію Дортмунд. Також на його рахунку сім результативних передач.

Раніше повідомлялось, що норвезький футболіст преподніс коштовні подарунки працівникам Боруссії Д.