Германия

Норвезький футболіст витратив близько 500 тисяч євро.

Як відомо, Ерлінг Голанд залишає Боруссію Дортмунд. З наступного сезону він виступатиме за Манчестер Сіті.

Як повідомляє Bild, 21-річний футболіст перед відходом подарував більш ніж 50 годинників Rolex Submariner для гравців та співробітників дортмундського клубу. Один годинник оцінюється у суму від 13 до 15 тисяч євро.

Також він подарував деяким співробітникам годинник Omega Speedmaster Professional — вони оцінюються в 5-7 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що Боруссія Дортмунд попрощалася із Голандом.