Англия

Англійський футболіст може продовжити кар'єру у складі "ірисок".

Евертон виявляє інтерес до Джеймса Тарковські, повідомляє журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, 29-річному футболісту запропонували угоду до 30 червня 2025 року. Англійський центрбек незабаром стане вільним агентом, як закінчиться його контракт з Бернлі.

Загалом Тарковські провів 219 матчів за "бордових" і забив сім голів.

У сезоні-2021/22 Джеймс відіграв 37 ігор: на його рахунку один гол і два асисти.