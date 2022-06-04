Англійський клуб виставив серйозний цінник на нідерландського футболіста.
СТІВЕН БЕРГВЕЙН, GETTY IMAGES
04 червня 2022, 12:35
Тоттенгем готовий продати Стівена Бергвейна цього літа, повідомляє журналіст Екрем Конура.
За його інформацією, "шпори" хочуть виручити за свого футболіста 35 мільйонів євро.
Відомо, що інтерес до 24-річного футболіста виявляє Аякс.
У сезоні, що завершився, Стівен Бергвейн провів за "шпор" 32 матчі у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити 4 голи і віддати 2 результативні передачі.