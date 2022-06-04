Тоттенгем готовий продати Стівена Бергвейна цього літа, повідомляє журналіст Екрем Конура.

За його інформацією, "шпори" хочуть виручити за свого футболіста 35 мільйонів євро.

Відомо, що інтерес до 24-річного футболіста виявляє Аякс.

У сезоні, що завершився, Стівен Бергвейн провів за "шпор" 32 матчі у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити 4 голи і віддати 2 результативні передачі.