Англия

Англійський клуб виставив серйозний цінник на нідерландського футболіста.

Тоттенгем готовий продати Стівена Бергвейна цього літа, повідомляє журналіст Екрем Конура.

За його інформацією, "шпори" хочуть виручити за свого футболіста 35 мільйонів євро.

Відомо, що інтерес до 24-річного футболіста виявляє Аякс.

У сезоні, що завершився, Стівен Бергвейн провів за "шпор" 32 матчі у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити 4 голи і віддати 2 результативні передачі.