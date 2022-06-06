Англия

Команда Гвардіоли готує чергове багатомільйонне підписання.

Вихованець англійського Лідс Юнайтед Калвін Філліпс ще з часів виступів на чемпіонаті Європи-2020 є одним із найбільш затребуваних виконавців середньої лінії у власній країні.

На початку минулого сезону "павичам" під керівництвом Марсело Бьєлси вдалося втримати 26-річного виконавця у власному складі, однак зробити це в поточне трансферне вікно буде більш важкою задачею із огляду на невдалі виступи команди в цьому сезоні — підсумковий 17 рядок турнірної таблиці.

А тут ще й Манчестер Сіті, за повідомленнями італійської преси, почав активно налагоджувати контакти з представниками Лідса, умовляючи тих продати їхнього футболіста.

Метою "містян" наразі є досягнення попередньої угоди про перехід із Філліпсом та його клубом заради уникнення конкуренції в найближчому майбутньому.

Оскільки до кінця контракту Калвіна ще залишається два роки, то Сіті варто розраховувати на виплату не менше аніж 50 млн євро компенсації за цього виконавця.

За підсумками сезону Філліпс відіграв 23 матчі, забивши та віддавши гольовий пас по одному разу.