Англия

Футболіст є добре знайомим головному тренеру англійського клубу.

Англійський Лідс Юнайтед фінальний відрізок цього сезону проводив у спробах залишитися в Прем’єр-лізі, із чим зрештою впорався, у тому числі, завдяки роботі американського фахівця Джессі Марша на посаді головного тренера.

Оскільки 48-річний керманич розпочав співпрацю з "павичами" лише наприкінці лютого, він не мав змоги нести відповідальність за укомплектування складу команди під час зимового трансферного вікна.

Однак найближчим часом Марш планує відігратися за втрачені можливості, і вже готує перший трансфер літнього періоду.

Правий захисник австрійського РБ Зальцбург Расмус Крістенсен, згідно з повідомленням італійського журналіста Фабріціо Романо, уже сьогодні, 8 червня, пройде медичний огляд, який передуватиме підписанню контракту з Лідсом.

Заради цього 24-річний норвежець відмовив одразу двом німецьким клубам, яким ним цікавилися.

Варто зауважити, що Крістенсен свого часу став одним із перших придбань Марша за його часи роботи на чолі "червоних биків".

У цьому сезоні Расмус відіграв у 44 матчах, забивши 10 м’ячів та віддавши вісім гольових передач.