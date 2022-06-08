Англия

Півзахисник зацікавив Еріка тен Гага.

Кількома днями раніше збірна Данії здобула перемогу над Австрією на полі суперників у рамках другого туру Ліги націй УЄФА (2:1), завдяки чому одноосібно очолила квартет, де також присутні Франція та Хорватія.

Гольовий пас під час другого взяття воріт господарів поля, які грають під керівництвом Ральфа Рангніка, на Єнса Ларсена віддав півзахисник Брайтона Крістіан Еріксен, який цього сезону повернувся до англійської Прем’єр-ліги після виступів у складі міланського Інтера та перенесених проблем із серцем.

Безперечно, цей епізод не залишився поза увагою скаутів Манчестер Юнайтед, які завітали на цю гру за запитом нового головного тренера команди Еріка тен Гага саме з метою ознайомлення з формою лідера датського колективу.

Варто зауважити, що термін короткострокової угоди між Брайтоном та Крістіаном уже сплив, проте головний тренер "бджіл" Томас Франк упевнений, що клубу вдасться підписати з гравцем новий контракт.

Зрештою, не лише скаути Манчестер Юнайтед були присутніми на цій грі, а повний перелік відповідальних представників європейських клубів опублікувала британська преса.