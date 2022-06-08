Англия

Новачок "шпор" висловився щодо свого трансферу.

Черговий літній новачок Тоттенгему Фрейзер Форстер прокоментував свій перехід в стан "шпор".

Футболіст заявив, що неможливо відмовити такому клубу, як Тоттенгем.

"Я в повному захваті. Це фантастична можливість для мене. Такому клубу неможливо відмовити. Зараз я знаходжусь в місті світового масштабу. Тут найкращий стадіон з усіх, де я коли-небудь грав.

Нас очікує фантастичний сезон та велика пригода у Лізі чемпіонів. Якщо я зможу чимось допомогти команді — буду радий це зробити", — розповів Форстер.

34-річний воротар підписав контракт строком до 2024 року.

Раніше Тоттенгем оголосив про підписання Івана Перішича.