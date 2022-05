Півзахісник збірної Хорватії та Інтеру Іван Перішич став гравцем Тоттенгема.

Футболіст перебрався до стану "шпор" на правах вільного агента та підписав контракт до 2024 року.

✍️ We are delighted to announce the transfer of Ivan Perišić.



Welcome to Spurs, Ivan! 💙