Англия

"Каноніри" готові зробити трансфер бельгійського хавбека після міжнародних матчів.

У літнє трансферне вікно Арсенал планує посилити центр півзахисту та розглядає різні варіанти, головним з яких є гравець Лестера Юрі Тілеманс.

25-річний бельгієць хоче вирушити за новим викликом у кар'єрі, тоді як Лестер, з огляду на контракт гравця до літа 2023 року, готовий відпустити його за 25 мільйонів фунтів.

Як повідомляє журналіст Джеймс Бенге, Арсенал упевнений, що після завершення міжнародних матчів йому вдасться прискорити процедуру підписання Тілеманса.

Арсенал вже говорив з представниками бельгійського хавбека, і на цьому етапі клуб із Північного Лондона є лідером у гонці за гравцем.

Крім цього, як стверджує джерело, "каноніри" розглядають у центр півзахисту українця Олександра Зінченка як альтернативний варіант, з яким Мікель Артета чудово знайомий по спільній роботі в Манчестер Сіті.