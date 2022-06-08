Мерсисайдці хочуть заробити на продажі гравця 17 млн фунтів.
Такумі Мінаміно, Getty Images
08 червня 2022, 23:23
Нападник Ліверпуля Такумі Мінаміно з великою ймовірністю змінить клубну прописку у літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Девід Лінч, агент 27-річного японця прилетів до Європи, щоб знайти нову команду для свого клієнта.
Серед можливих клубів, куди може перейти Мінаміно, зазначаються такі: Лідс, Саутгемптон, Вулвергемптон, Фулгем та Монако. Незабаром ситуація стане більш прозорою.
Що стосується Ліверпуля, то мерсисайдці не перешкоджатимуть догляду японського універсала. На продажі Мінаміно вони хочуть заробити 17 мільйонів фунтів.