Англия

Мерсисайдці хочуть заробити на продажі гравця 17 млн фунтів.

Нападник Ліверпуля Такумі Мінаміно з великою ймовірністю змінить клубну прописку у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Девід Лінч, агент 27-річного японця прилетів до Європи, щоб знайти нову команду для свого клієнта.

Серед можливих клубів, куди може перейти Мінаміно, зазначаються такі: Лідс, Саутгемптон, Вулвергемптон, Фулгем та Монако. Незабаром ситуація стане більш прозорою.

Що стосується Ліверпуля, то мерсисайдці не перешкоджатимуть догляду японського універсала. На продажі Мінаміно вони хочуть заробити 17 мільйонів фунтів.