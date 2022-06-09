Англия

"Іриски" домовились про співпрацю із ще одним спонсором.

Евертон відзвітував про підписання партнерської угоди із платформой для ставок та онлайн-казино Stake.com.

Логотип компанії буде розміщено на футболках чоловічих та жиночих команд, а також буде транслюватись на екранах Гудісон парк. Відзначається, що це рекордна спонсорська угода за 144-річну історію клубу.

Stake.com. була основана у 2017 році та швидко зайняла своє місце на ринку азартних ігор. Компанія працює також в Бразилії, Азії та країнах Північною Америки.

Попри заяви про рекордність угоди, "іриски" не розголошують суму, яку клуб буде отримувати за розміщення логотипу платформи на своїх ігрових футболках та електроних носіях стадіону.