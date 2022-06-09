Англия

Філліпс залишається відданим своєму клубові.

Півзахісник Лідсу Калвін Філліпс довгий час знаходиться на радарах топ-клубів, але в один з них він точно не перейде.

Мова йдеться про Манчестер Юнайтед, який довгий час спостерігає за прогресом 26-річного опорника, повідомляє The Telegraph.

Футболіст відмовився вести будь-які переговори із "червоними дияволами" через фанатське та минуле футбольне протистояння між двома клубами. Філліпс із самого дитинства вболіває за Лідс, в якому він народився, та не хоче грати за принципових суперників.

Тим не менш, хавбек готовий розглянути пропозицію Манчестер Сіті, які також зацікавлені у виконавці та бачать в ньому довгострокову заміну Фернандіньо.

В минулому сезоні Філліпс відіграв 20 матчів в АПЛ, в яких віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялось про інтерес Астон Вілли до півзахісника збірної Англії.