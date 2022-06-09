Англия

22-річний футболіст погодив п'ятирічний контракт із "червоними".

Ліверпуль і Бенфіка просунулися в переговорах щодо Дарвіна Нуньєса, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, переговори йдуть на просунутій стадії. Очікується, що сума трансферу становитиме близько 80 мільйонів євро. Ліверпуль сподівається досягти усної угоди найближчим часом.

Крім того, Нуньєс погодив п'ятирічний контракт із "червоними".

Зазначимо, що також інтерес до Дарвіна проявляє Манчестер Юнайтед, але поки що вів переговори лише з його агентом.

В сезоні-2021/22 Нуньєс провів 42 матчі за Бенфіку у всіх турнірах, в яких забив 34 голи та віддав чотири результативні передачі.