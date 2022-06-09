"Сині" хочуть замінити бельгійця за допомогою форварда Манчестер Сіті.
РОМЕЛУ ЛУКАКУ, GETTY IMAGES
09 червня 2022, 22:29
Ромелу Лукаку хоче залишити Челсі влітку, повідомляє Goal.com.
29-річний футболіст хоче повернутися в Інтер, але клуб не готовий придбати його зараз, тому існує варіант з орендою.
Повідомляється, що Челсі не проти відпустити Лукаку в оренду за 25 мільйонів євро, якщо вдасться придбати Габріеля Жезуса з Манчестер Сіті.
25-річний бразилець оцінюється у 50 мільйонів євро.
Нагадаємо, що влітку минулого року Челсі придбав Лукаку за 115 мільйонів євро, встановивши клубний рекорд.