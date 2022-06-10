Англия

Правий захисник "синіх" привернув увагу європейських грандів.

Ріс Джеймс зацікавив Реал та Манчестер Сіті, повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, Челсі поки що не поспішає з продовженням угоди з 22-річним футболістом. Контракт англійця із "синіми" розрахований ще на три роки.

При цьому Джеймс заробляє близько 70 тисяч фунтів на тиждень, що є невеликою сумою у нинішніх футбольних реаліях.

Зокрема, Реал та Манчестер Сіті вважають Джеймса своєю довгостроковою трансферною метою.

У поточному сезоні Джеймс провів 25 матчів в АПЛ: на його рахунку 5 голів та 9 результативних передач.