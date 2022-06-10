Англия

Португалець вирішив приберегти голи для національної команди.

Захисник Манчестер Сіті та збірної Португалії Жоау Канселу зараз знаходиться в розташуванні своєї національної команди та активно допомагає підопічним Сантуша в своєї групі.

Футболіст за три перший матчі Ліги націй забив більше голів, ніж за весь сезон Англійської Прем'єр-Ліги. Захисник відзначився у воротах Чехії та Швейцарії, в той час як за Манчестер Сіті Канселу забив лише один раз за весь сезон.

Єдиний гол в рамках Прем'єр-Ліги виконавець забив у ворота Ньюкасла.

Наступний раз Канселу може відзначитись в матчі четвертого туру Ліги націй проти Швейцарії.

Поєдинок відбудеться 12 червня о 21:45 за київським часом.