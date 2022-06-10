Англия

Мерсисайдці готові заплатити Бенфіці 80 мільйонів євро, не рахуючи бонусів.

Нападник лісабонської Бенфіки Дарвін Нуньєс близький до того, щоб перебратися до Ліверпуля у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, мерсисайдці зробили офіційну пропозицію щодо 22-річного уругвайця після усних переговорів з лісабонцами.

За інформацією джерела, Ліверпуль готовий заплатити Бенфіці 80 мільйонів євро, не рахуючи різних бонусів, але при цьому англійський клуб хотів би виплатити цю суму частинами.

Також між командами обговорюється розмір бонусів, які будуть включені до угоди. Їхній розмір оцінюється в 15-20 мільйонів євро.

Також із агентом Дарвіна Нуньєса зв'язувався Манчестер Юнайтед – стверджує джерело. Проте лідерами у гонці за уругвайським форвардом залишається Ліверпуль.