Англия

Футболіст останній сезон провів у оренді.

Лондонський Тоттенгем продовжує проводити пошуки виконавців на різноманітні позиції в своєму складі, тож чергове підсилення команда Антоніо Конте розшукала в Чемпіоншипі.

Правий захисник Діоп Тегуті Джед-Готеп Спенс, більше відомий як Джед Спенс, удало відіграв цей сезон у оренді в Ноттінгем Форрест, тому його трансфер у інший клуб був лишень питанням часу.

"Шпори" дуже високо оцінюють потенціал цього 21-річного виконавця, пропонуючи "Боро" одразу 23,7 млн євро за їхнього футболіста.

За підсумками сезону Асоціація професійних футболістів включила англійця до символічної збірної.

Спенс за цей період відіграв 50 матчів, забивши три голи та віддавши п’ять гольових передач.