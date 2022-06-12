Англия

Лондонський клуб намагається дізнатися умови гравця.

Нападник мадридського Реалу Марко Асенсіо наразі знаходиться на роздоріжжі власного футбольного шляху, бо його контракт із клубом завершується вже наприкінці наступного сезону, але статус повноцінного гравця основного складу під керівництвом Карло Анчелотті він усе ще не отримав.

Керівництво "галактікос" крок на зустріч футболісту вже зробило, запропонувавши оновити чинну угоду аж до 2026 року.

Утім, рішення залишається за 26-річним іспанцем, на якого вже встиг звернути увагу лондонський Арсенал.

"Каноніри", як повідомляє іспанська преса, вийшли на контакт із представниками Марко в спробі дізнатися його вимоги відносно можливого переїзду до АПЛ.

У цьому сезоні Асенсіо відіграв у 42 матчах, забивши 12 голів та віддавши дві результативні передачі.