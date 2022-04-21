Переговори між сторонами продовжуються.
Марко Асенсіо, Getty Images
21 апреля 2022, 15:20
Півзахисник мадридського Реала Марко Асенсіо може продовжити виступати у складі "вершкових". Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.
За інформацією джерела, керівництво мадридського клубу запропонувало 26-річному іспанцеві нову угоду до 2026 року з окладом у розмірі 7 мільйонів євро за сезон.
Також наголошується, що наразі переговори між сторонами продовжуються.
Цього сезону Асенсіо провів 37 поєдинків, у яких забив 11 голів і віддав один асист.