Испания

Переговори між сторонами продовжуються.

Півзахисник мадридського Реала Марко Асенсіо може продовжити виступати у складі "вершкових". Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво мадридського клубу запропонувало 26-річному іспанцеві нову угоду до 2026 року з окладом у розмірі 7 мільйонів євро за сезон.

Також наголошується, що наразі переговори між сторонами продовжуються.

Цього сезону Асенсіо провів 37 поєдинків, у яких забив 11 голів і віддав один асист.