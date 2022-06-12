Англия

Клуб із Чемпіоншипу допомагає постраждалим від війни в Україні.

Представник чемпіоншипу та один з чемпіонів Англії Блекберн Роверз продовжує допомагати українцям, що постраждали від війни.

"Бродяги" організували розвіз продовольчих товарів для біженців з України по всій Європі.

🇺🇦 Safe travels to the dedicated @BRFCTrust staff members who are today travelling to Europe with supplies for the Ukrainian relief effort! 💙#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/6jX7njgvUa — Blackburn Rovers (@Rovers) June 12, 2022

Відзначимо, що минулий розіграш Чемпіоншипу Блекберн закінчив на восьмому місці, забуксувавши наприкінці сезону та втративши шанс повернутись до АПЛ через плей-офф.

Раніше Олександр Зінченко організував благодійний фонд на допомогу українцям.