Клуб із Чемпіоншипу допомагає постраждалим від війни в Україні.
фанати блекберну, getty images
12 червня 2022, 16:32
Представник чемпіоншипу та один з чемпіонів Англії Блекберн Роверз продовжує допомагати українцям, що постраждали від війни.
"Бродяги" організували розвіз продовольчих товарів для біженців з України по всій Європі.
Відзначимо, що минулий розіграш Чемпіоншипу Блекберн закінчив на восьмому місці, забуксувавши наприкінці сезону та втративши шанс повернутись до АПЛ через плей-офф.
Раніше Олександр Зінченко організував благодійний фонд на допомогу українцям.