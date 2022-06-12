Представник чемпіоншипу та один з чемпіонів Англії Блекберн Роверз продовжує допомагати українцям, що постраждали від війни.

"Бродяги" організували розвіз продовольчих товарів для біженців з України по всій Європі. 

Відзначимо, що минулий розіграш Чемпіоншипу Блекберн закінчив на восьмому місці, забуксувавши наприкінці сезону та втративши шанс повернутись до АПЛ через плей-офф.

Раніше Олександр Зінченко організував благодійний фонд на допомогу українцям.