Украина

"Якщо ти продовжуєш мовчати, то це означає, що ти підтримуєш те, що відбувається в Україні".

Гравець національної збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко створив благодійний фонд під назвою "Football For Ukraine", щоб допомогти українцям, які постраждали від російського повномасштабного воєнного вторгнення до нашої країни.

"Наша мета – хоча б мінімально полегшити життя людей в Україні та підтримка установ по всій країні, таких як школи та лікарні", — сказано в заяві фонду.

На офіційному сайті благодійного фонду ви можете відправити свою пожертву та дізнатися більш детальну інформацію.