Англия

"Іриски" виставили цінник на свого футболіста.

Нападник Евертону та збірної Бразилії Рішарлісон може змінити клуб влітку.

На форварда націлився цілий ряд клубів, але найбільш близьким до підписання футболіста є Тоттенгем, повідомляє The Telegraph.

Клуб з Ліверпуля хоче отримати за свого виконавця більше 50 млн євро, а "шпори" в свою чергу намагаються дещо знизити цінник. Тоттенгем запропонував Уінкса, щоб не платити таку суму за Рішарлісона.

На рахунку бразильця 10 голів у 30 зігранних матчах в АПЛ.

Раніше повідомлялось, що Рішарлісон розпочав переговори із Тоттенгемом щодо особистого контракту.