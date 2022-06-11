Бразильський нападник може змінити клубну прописку.
Рішірлісон, getty images
11 червня 2022, 20:59
Рішарлісон розглядає варіанти з переходом до іншого клубу в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Бруно Андраде, бразильський нападник перебуває на просунутій стадії переговорів з Евертоном.
У поточному сезоні бразильський нападник провів 33 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився 11 голами та п'ятьма асистами.
Нагадаємо, що раніше Рішарлісон та Вінісіус мало не побилися під час тренування збірної Бразилії.