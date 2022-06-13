Шотландський плеймейкер залишається на Стемфорд Брідж як мінімум до літа 2024 року.
Біллі Гілмор, Getty Images
13 червня 2022, 14:50
Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про продовження співпраці з центральним півзахисником Біллі Гілмором, який минулого сезону виступав за Норвіч на правах оренди.
Лондонський клуб активував опцію продовження контракту із 21-річним шотландцем.
Тепер його угода із "синіми" розраховано до літа 2024 року.
Минулого сезону Гілмор провів за Норвіч 28 матчів, у яких він віддав дві результативні передачі.