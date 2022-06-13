Англия

Шотландський плеймейкер залишається на Стемфорд Брідж як мінімум до літа 2024 року.

Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про продовження співпраці з центральним півзахисником Біллі Гілмором, який минулого сезону виступав за Норвіч на правах оренди.

Лондонський клуб активував опцію продовження контракту із 21-річним шотландцем.

Тепер його угода із "синіми" розраховано до літа 2024 року.

Минулого сезону Гілмор провів за Норвіч 28 матчів, у яких він віддав дві результативні передачі.