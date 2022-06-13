Англия

Малкольм Ебіовеї може приєднатися до одного з клубів АПЛ.

Юний нападник Дербі Каунті Малкольм Ебіовеї може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно та приєднатися до одного з клубів англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, Манчестер Юнайтед та Крістал Пелес є лідерами у боротьбі за 18-річного англійця.

За інформацією джерела, Монако також робив запит Дербі щодо Ебіовею, проте очікується, що талановитий вінгер вирушить до АПЛ.



Минулого сезону Чемпіоншипу англієць провів 16 матчів, у яких забив один гол і віддав дві результативні передачі. Його Дербі не зміг уникнути вильоту до нижчого дивізіону.