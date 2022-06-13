Англия

Йдеться про 80 мільйонів фунтів.

Манчестер Сіті не проти продати Бернарду Сілву цього літа, повідомляє Football-Espana.

За інформацією джерела, за свого футболіста "городяни" хочуть отримати 80 мільйонів фунтів.

Інтерес до Сілви виявляє Барселона, проте вона не може потягнути фінаносові апетити Манчестер Сіті.

Однак, якщо Френкі де Йонг перейде до Манчестер Юнайтед, то у каталонців можуть з'явитися кошти.

У поточному сезоні Сілва провів 50 матчів на клубному рівні: на його рахунку 13 голів та сім результативних передач.