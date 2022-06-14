Англия

Захисник Абердіна хоче перейти до складу представника англійської Прем'єр-ліги.

Ліверпуль веде переговори з Абердіном щодо Келвіна Ремзі, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, "червоні" вже погодили особистий контракт із 18-річним футболістом.

Нині Ліверпуль веде переговори з Абердіном і сподівається, що угода може бути узгоджена якнайшвидше.

Ремзі виступає на позиції правого захисника та є гравцем збірної Шотландії U-21.

Сезон-2021/22 став для нього першим повноцінним на професійному рівні. Він відіграв 33 матчі, у яких забив один гол та віддав дев'ять результативних передач.