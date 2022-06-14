Німецький фахівець хоче отримати француза до складу своєї команди.
УСМАН ДЕМБЕЛЕ, GETTY IMAGES
14 червня 2022, 09:51
Головний тренер Челсі Томас Тухель особисто переговорив із Усманом Дембеле, повідомляє BarcaTimes.
За інформацією джерела, кар'єру 25-річного футболіста у Барселоні завершено.
Тухель розповів Дембеле про проект, а також про важливість футболіста, як він може зіграти ключову роль.
30 червня Дембеле стане вільним агентом, оскільки закінчиться його контракт із Барселоною. У гонці за гравця, як і раніше, бере участь ПСЖ.
У сезоні-2021/22 Дембеле провів 32 матчі за каталонську команду у всіх турнірах: на його рахунку 2 голи та 13 результативних передач.