Англия

Німецький фахівець хоче отримати француза до складу своєї команди.

Головний тренер Челсі Томас Тухель особисто переговорив із Усманом Дембеле, повідомляє BarcaTimes.

За інформацією джерела, кар'єру 25-річного футболіста у Барселоні завершено.

Тухель розповів Дембеле про проект, а також про важливість футболіста, як він може зіграти ключову роль.

30 червня Дембеле стане вільним агентом, оскільки закінчиться його контракт із Барселоною. У гонці за гравця, як і раніше, бере участь ПСЖ.

У сезоні-2021/22 Дембеле провів 32 матчі за каталонську команду у всіх турнірах: на його рахунку 2 голи та 13 результативних передач.