Англия

36-річний футболіст, найімовірніше, залишиться у нинішній команді.

Ешлі Янг близький до підписання нового контракту з Астон Віллою, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, сторони ведуть переговори та обговорення перебуває у позитивному руслі. Сторони прагнуть укласти нову угоду.

Імовірно, це буде контракт на один рік. Дійсна угода Янга підходить до завершення 30 червня.

У сезоні-2021/22 англійський захисник провів 25 ігор у всіх турнірах: на його рахунку дві результативні передачі.