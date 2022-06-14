Англия

25-річний футболіст, найімовірніше, продовжить кар'єру у складі "шпор".

Тоттенгем має намір завершити придбання Іва Біссуми, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, за 25-річного півзахисника лондонський клуб заплатить близько 26 мільйонів євро. Така ціна обумовлена ​​тим, що контракт малійця з "чайками" завершується через рік.

Щодо особистої угоди, то Тоттенгем пропонує Біссумі контракт на п'ять років.

У сезоні-2021/22 Біссума провів 28 ігор у всіх турнірах: на його рахунку два голи та дві результативні передачі.