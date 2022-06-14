Англия

"Сині" виявляють інтерес до півзахисника Вест Гема.

Челсі зацікавлений у Деклані Райсі, повідомляє Goal.com.

За інформацією джерела, 23-річний футболіст є довгостроковою метою для лондонського клубу. "Сині" не поспішатимуть із його придбанням.

Контракт Райсу з Вест Гемом розрахований до літа 2024 року. Крім того, в угоді є опція продовження на один сезон.

У сезоні-2021/22 Райс провів 50 ігор за Вест Гем: на його рахунку 5 голів та 4 результативні передачі.