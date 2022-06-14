Екс-форвард Мілана, який грав із Андрієм Шевченком, продовжить тренерську кар'єру в Англії.
twitter.com/rovers
14 червня 2022, 16:42
Блекберн на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Йон-Даль Томассон.
Угода з 45-річним данцем розрахована до літа 2025 року.
Останнім місцем роботи Томассона був Мальме, з яким двічі поспіль виграв чемпіонат Швеції.
Зазначимо, що під час своєї ігрової кар'єри Томассон виступав разом із українцем Андрієм Шевченком у складі Мілана. Також він виступав за Феєнорд, Ньюкасл та Штутгарт.
За підсумками минулого сезону Блекберн посів восьме місце у Чемпіоншипі, відставши від зони плей-офф на шість очок.