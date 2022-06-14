Англия

Екс-форвард Мілана, який грав із Андрієм Шевченком, продовжить тренерську кар'єру в Англії.

Блекберн на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Йон-Даль Томассон.

Угода з 45-річним данцем розрахована до літа 2025 року.

Останнім місцем роботи Томассона був Мальме, з яким двічі поспіль виграв чемпіонат Швеції.

Зазначимо, що під час своєї ігрової кар'єри Томассон виступав разом із українцем Андрієм Шевченком у складі Мілана. Також він виступав за Феєнорд, Ньюкасл та Штутгарт.

За підсумками минулого сезону Блекберн посів восьме місце у Чемпіоншипі, відставши від зони плей-офф на шість очок.