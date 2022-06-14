Англия

Клуб та футболіст підписали довгостроковий контракт.

Ліверпуль на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер форварда Бенфіки Дарвіна Нуньєса.

Повідомляється, що уругвайський форвард підписав довгостроковий контракт з "червоними" після проходження медичного огляду.

Відомо, що Нуньєс буде грати під 27 номером. До цього під цим номером грали Луїс Суарес, Себастьян Коатес та Дівок Орігі.

Нагадаємо, що Ліверпуль викупив контракт форварда за 75 мільйонів євро. Окрім цього передбачені бонуси, які можуть зробити суму 100 мільйонів.