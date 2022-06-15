Англия

"Шпори" готові запропонувати контракт датському футболісту.

Півзахісник Брентфорду Крістіан Еріксен невдовзі стане вільним агентом та зможе обрати свій подальший клуб.

Контракт 30-річному футболісту готовий запропонувати лондонський Тоттенгем, повідомляє Ніколо Скіра.

Ініціатором такого рішення став особисто головний тренер "шпор" Антоніо Конте. Сторони розпочали переговори стосовно особистого контракту.

Минулого сезону Крістіан Еріксен провів за Брентфорд 11 матчів в АПЛ, забив один гол і віддав чотири результативні передачі.

ВІдзначимо, що хавбек вже виступав за Тоттенгем в період із 2013 по 2020 роки, після чого приєднався до Інтеру.

Раніше повідомлялось про інтерес Манчестер Юнайтед до Еріксена.