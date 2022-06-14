Англия

Данець може приєднатися до "червоних дияволів" на правах вільного агента.

Півзахисник Брентфорда Крістіан Еріксен може змінити клуб у англійській Прем'єр-лізі у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, у послугах 30-річного данця зацікавлений Манчестер Юнайтед, який уже зробив пропозицію футболісту.

Зазначимо, що Еріксен може дістатися МЮ безкоштовно, оскільки у нього 30 червня закінчується контракт із клубом.

Брентфорд ще раніше запропонував гравцеві новий контракт, але поки що чекає відповіді від футболіста.

Нагадаємо, Еріксен виступав за "бджіл" із січня цього року після тривалого відновлення через зупинку серця на Євро-2020. На його рахунку 11 матчів, у яких він забив один гол і віддав чотири асисти.

За підсумками минулого сезону МЮ посів шосте місце у турнірній таблиці АПЛ, а Брентфорд розташувався на 13 рядку.