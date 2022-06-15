Англия

Міланський клуб за такі гроші може підшукати собі виконавця на повноцінний контракт.

Бельгійський нападник Ромелу Лукаку влітку минулого року повернувся до лондонського Челсі після семирічних виступів у складах Евертону, Манчестер Юнайтед та міланського Інтера, однак цей сезон виявився для нього невдалим.

За 44 матчі 29-річний бельгійський нападник зумів забити всього 15 м’ячі та ще два рази відзначився гольовими передачами, що є суттєвим погіршенням його особистої статистики на тлі минулих років.

Зрештою, почало йтися навіть про можливість його повернення до складу "змій" під час цьогорічної літньої трансферної кампанії.

Однак на заваді цьому може стати фінансова складова — Челсі рік тому заплатив 113 млн євро за трансфер бельгійця, тож зараз хоче компенсувати бодай якусь суттєву частину від цієї суми.

"Сині", як повідомляє журналіст Фабріс Говкінс, запитують у потенційних орендарів усі 25 млн євро за право річної оренди, із чим рішуче не погоджується міланська сторона, пропонуючи лондонському клубу піти на поступки в питанні компенсації за виконавця.