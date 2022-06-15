Англия

Футболіст зміг повернутись на свій рівень після серцевого нападу.

26 лютого Крістіан Еріксен вперше вийшов на поле після літнього серцевого нападу під час матчу Євро-2020.

З моменту дебюту за Брентфорд, датський футболіст зміг створити 30 гольових моментів для своїх партнерів — це третій результат за цей період в Англійській Прем'єр-Лізі.

Лідер за цим показником незмінний — плеймейкер Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне. На другій сходинці рейтингу розташувався Мартен Едегор, який минулого літа став повноцінним гравцем лондонського Арсеналу.

Минулого сезону Крістіан Еріксен провів за Брентфорд 11 матчів в АПЛ, забив один гол і віддав чотири результативні передачі.

Відзначимо, що попри інтерес Манчестер Юнайтед до себе, хавбек може повернутись до Тоттенгему.